Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > TIR’ın dorsesinde kaçak sigara ele geçirildi

TIR’ın dorsesinde ele geçirildi

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
TIR’ın dorsesinde kaçak sigara ele geçirildi
ADANA'DA polis, şüphe üzerine durdurduğu TIR'ın dorsesine yapılan özel bölmede zulanan piyasaya değeri 429 bin liralık olan 28 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlamayan polis, detaylı arama yaptı. Ekipler, TIR'ın dorsesinin altına vidalarla sabitlenmiş ve üstü dikkat çekmemek için silikonla kapatılmış özel bir bölmeye rastladı. Bu bölmeye ulaşan polisler, piyasa değeri 429 bin liralık olan 28 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sürücü H.Ş. tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TIR’ın dorsesinde kaçak sigara ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN