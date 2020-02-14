TIR’ın dorsesinde kaçak sigara ele geçirildi

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polis, şüphe üzerine durdurduğu TIR'ın dorsesine yapılan özel bölmede zulanan piyasaya değeri 429 bin liralık olan 28 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlamayan polis, detaylı arama yaptı. Ekipler, TIR'ın dorsesinin altına vidalarla sabitlenmiş ve üstü dikkat çekmemek için silikonla kapatılmış özel bir bölmeye rastladı. Bu bölmeye ulaşan polisler, piyasa değeri 429 bin liralık olan 28 bin 550 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sürücü H.Ş. tutuklandı.