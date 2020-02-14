Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Utku’dan 3. kişisel sergi

Utku’dan 3. kişisel sergi

Giriş Tarihi: 14.2.2020 ABONE OL
Utku’dan 3. kişisel sergi
ADANA'DA Yüreğir İlçe Seçim Müdürü Ressam Mehmet Tevfik Utku üçüncü kişisel resim sergisini açtı. 75. Yıl Sanat Galerisi'nde açılan sergide konuşan Utku, çok eski yıllardan beri resme karşı yetenekli olduğunu bildiğini, Mersin Güzel Sanatlar Atölyesinde İlhan Çelik'ten yardım aldığını, resimlerinde karakalem, pastel ve yağlı boya tekniklerini kullandığını söyledi. Tarsus Ressamlar Derneği üyesi Utku, bugüne kadar 3 karma sergiye katıldığını, 3. kişisel sergisini de açtığını belirtti. Uzmanların kendisinin dışa vurumcu ve biraz da hiper realizme kaçtığını söylediklerini kaydeden Ressam Mehmet Tevfik Utku, klasik resim tarzını çok sevdiğini söyledi. Utku'nun sergisi 20 Şubat tarihine kadar 75. Yıl sanat Galerisi'nde açık kalacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Utku’dan 3. kişisel sergi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN