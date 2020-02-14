Utku’dan 3. kişisel sergi

BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir İlçe Seçim Müdürü Ressam Mehmet Tevfik Utku üçüncü kişisel resim sergisini açtı. 75. Yıl Sanat Galerisi'nde açılan sergide konuşan Utku, çok eski yıllardan beri resme karşı yetenekli olduğunu bildiğini, Mersin Güzel Sanatlar Atölyesinde İlhan Çelik'ten yardım aldığını, resimlerinde karakalem, pastel ve yağlı boya tekniklerini kullandığını söyledi. Tarsus Ressamlar Derneği üyesi Utku, bugüne kadar 3 karma sergiye katıldığını, 3. kişisel sergisini de açtığını belirtti. Uzmanların kendisinin dışa vurumcu ve biraz da hiper realizme kaçtığını söylediklerini kaydeden Ressam Mehmet Tevfik Utku, klasik resim tarzını çok sevdiğini söyledi. Utku'nun sergisi 20 Şubat tarihine kadar 75. Yıl sanat Galerisi'nde açık kalacak.