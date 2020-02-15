Baklavaya hayran kaldılar

BUGÜN NELER OLDU

Yunus Emre Enstitüsü organizesinde Kiev'de Gaziantep baklavası Ukraynalılara tanıtıldı. Baklavayı tadan Ukraynalılar tadına doyamadı. Yunus Emre Enstitüsü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organizesinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Gaziantep baklavası tanıtıldı. Gaziantep baklavasını tüm dünyaya tanıtacak olan Yunus Emre Enstitüsü, tanıtım etkinliğine Kiev'den başladı. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneğinin de destek verdiği organizasyonda Kiev Yunus Emre Türk Kültür Merkezine davet edilen Ukraynalılara baklavanın nasıl yapıldığı gösterildi. Baklava ustaları ile birlikte hamur açan Ukraynalı kadınlar, baklavanın tadına doyamadı. Türkçe öğrenip Türk mutfağına merak salan Ukraynalı kadınlar, baklava ustalarından baklava yapım tekniklerini öğrenmeye çalıştı.