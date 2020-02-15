Baran bebek yaşam mücadelesini kazandı

35 haftalıkken, karın duvarı kapanmadığı için karaciğer, mide, dalak ve ince bağırsağı dışarıda doğan Suriyeli Baran bebek, birer hafta arayla yapılan toplam 5 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Hamilelik sürecinde bebeğinin organlarının dışarıda olduğu belirlenen anne Ronya Mamuh, 1,5 ay önce kentteki özel bir hastanede 35 haftalık, 2 kilo 395 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdi. Baran ismi verilen bebek, doğumun ardından başlatılan özel bir süreçle tedavi altın alındı. Bebeğin karaciğer, mide, dalak ve ince bağırsağı 5 ameliyatın ardından karın içine yerleştirildi. Anne Ronya Mamuh, süreç içerisinde bebeğinin ve kendisinin çok acı çektiğini ancak Baran Mamuh'un hayata tutunmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Uzun süren tedavi sürecinin artık sonuna geldiklerini ifade eden Mamuh, "Bebeğim sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Baran, 5 ameliyat geçirdi. Doktorlar çok ilgilendi. Onlara da hastaneye de çok teşekkür ederim." dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Ahmet Üzger de bebeğin beş binde bir görülen karın duvarındaki rahatsızlıkla doğduğunu söyledi.

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