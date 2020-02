Erhan ÖZMEN: Bilim ve teknoloji şehri olabilir miyiz?

Gaziantep'in dünyaca ünlü bir gastronomi kenti olduğunu biliyoruz.Elbette bildiğimiz başka şeyler de var…İhracat kentiyiz ama ihracat kilogram fiyatımızı artırmaya yönelik çalışmalar yapmamız gerektiğini bildiğimiz gibi.Tüm bunlar için ihtiyacımız olanın "bilim ve teknoloji" olduğunun da bilincindeyiz. Dolayısıyla şu an Gaziantep'in gündemi teknoloji.Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibine Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı unvanıyla katıldı. Bilim ekibinin lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy'un da Gaziantepli olduğunu burada not düşelim.Bu haberler gerçekten güzel ve umut verici.Ve biz bu umudu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bilimi kayıtsız şartsız neredeyse alacağız ve herkesin kafasına koyacağız."Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur."

