Erhan ÖZMEN: Bilim ve teknoloji şehri olabilir miyiz?

Gaziantep'in dünyaca ünlü bir gastronomi kenti olduğunu biliyoruz. Önemli bir üretim merkezi olduğunu biliyoruz. Bununla beraber başarılı bir ihracat kenti olduğunu, dış ticaret fazlası veren bir kent olduğunu da biliyoruz.
Elbette bildiğimiz başka şeyler de var…
Mesela gastronomi kentiyiz ama bu gastronomide hizmet kalitesinin artırılması, markalaşma gibi alanlarda alacağımız yollar olduğunu bildiğimiz gibi.
İhracat kentiyiz ama ihracat kilogram fiyatımızı artırmaya yönelik çalışmalar yapmamız gerektiğini bildiğimiz gibi.
Tüm bunlar için ihtiyacımız olanın "bilim ve teknoloji" olduğunun da bilincindeyiz. Dolayısıyla şu an Gaziantep'in gündemi teknoloji.
Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibine Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı unvanıyla katıldı. Bilim ekibinin lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy'un da Gaziantepli olduğunu burada not düşelim.
Şahin bu yolculukta bir mesaj yayınladı. Gaziantep bilim merkezi olacak dedi. Eylül ayında gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e hazırlanan Gaziantep'te TÜBİTAK ile birlikte Türkiye'nin en büyük bilim merkezinin yapılacağını söyledi.
Bu haberler gerçekten güzel ve umut verici.
Ve biz bu umudu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bilimi kayıtsız şartsız neredeyse alacağız ve herkesin kafasına koyacağız.
"Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur."