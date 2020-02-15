Evsizlere Kış Oteli

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi birçok büyük kentte olduğu gibi kış aylarında sokakta kalanlara, kalacak yer temin ediyor. Diğer kentlerden farkı ise bu yerin otel konforuna sahip olması. Sürekli sıcak suyun olduğu 3- 4 ranzalı ve dolaplı odalardan oluşan ve evsizlerin kaldığı komplekse ise 'Kış Oteli' adı verildi. Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan komplekste kış aylarında sokakta yaşayanlara kalacak yer veriliyor. 'Kış Oteli' adı verilen tesiste yaklaşık 30 kişi barınabilirken, sürekli sıcak suyun yanı sıra 3 öğün yemek, spor salonu ve televizyon odası da mevcut. 3- 4 ranzalı ve elbise dolaplarının da yer aldığı tesise kalacak yeri olmayanlar kendileri gelip başvurabilirken, zabıta ve poliste sokakta kaldığını belirlediği kişileri buraya getiriyor.