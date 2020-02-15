Hakkımızı sonuna kadar arayacağız

Gaziantep Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun verdiği karara tepki gösterdi. Süper Lig'deki Gençlerbirliği ile yaptıkları maçta kural hatası olmadığına karar veren TFF'ye sert çıkan Güney ekibi, yaptığı açıklamada, 19. haftasında yaptıkları maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdukları hatırlatıldı.
HATALARIN SÜRMESİ BİZE ZARAR VERİYOR
Ancak yapılan değerlendirme neticesinde kural hatası olmadığı ve maçın tekrar edilmeyeceği yönünde TFF yönetimince karar alındığı anımsatılan açıklamada, "Bu üzücü kural hatasının üzerinden haftalar geçmesine rağmen devam eden fikstürümüzde oynadığımız maçlardaki hakem hatalarının da sürmesi kulübümüzü hem maddi hem de manevi olarak zararlara uğratmaya devam etmektedir"
denildi.
TAHKİM KURULU'NA GİDECEĞİZ
Açıklamada şu sözlere de yer verildi: "Türk futbolunun bir an önce içinde bulunduğu bu üzücü durumdan çıkmasını ümit etmekteyiz. Kulüp olarak takımımızın haklarını sonuna kadar korumak adına Tahkim Kurulu'na başvuru yapacağımızı ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."
KARLA KAPLI SAHADA NEŞELİ ANTRENMAN
ANTRENMAN sonrasında sahaya geçen futbolcular, karla kaplanan alanda keyifli anlar yaşadı. Kar topu oynayan oyuncular, renkli sahneler oluşturdu.