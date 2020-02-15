Hakkımızı sonuna kadar arayacağız

Gaziantep Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun verdiği karara tepki gösterdi. Süper Lig'deki Gençlerbirliği ile yaptıkları maçta kural hatası olmadığına karar veren TFF'ye sert çıkan Güney ekibi, yaptığı açıklamada, 19. haftasında yaptıkları maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvurdukları hatırlatıldı.Ancak yapılan değerlendirme neticesinde kural hatası olmadığı ve maçın tekrar edilmeyeceği yönünde TFF yönetimince karar alındığı anımsatılan açıklamada,denildi.Açıklamada şu sözlere de yer verildi:ANTRENMAN sonrasında sahaya geçen futbolcular, karla kaplanan alanda keyifli anlar yaşadı. Kar topu oynayan oyuncular, renkli sahneler oluşturdu.

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