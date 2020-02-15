İŞKUR öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek oluyor

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Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, okullarda öğrencilere meslek seçmeleri konusunda destek vererek, meslekleri öğrenmeleri için seminerler düzenliyor. Mersin İŞKUR bünyesinde çalışan meslek danışmanları tarafından gerçekleştirilen seminerlerde doğru meslek seçmenin önemi anlatılıyor. Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 300 öğrenciye yönelik gerçekleştirilen seminerde, meslek danışmanları tarafından "meslek nedir, iş nedir, neden doğru meslek seçilmeli, yanlış meslek seçiminin doğurduğu olumsuz sonuçları, mesleklerin eğitim kriterleri, İŞKUR'un meslek seçimine yönelik hizmetleri, konularında öğrencilere bilgiler verildi. Mersin İŞKUR İl Müdürü Halil Bozkurt, meslek seçme aşamasında olan öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetlerine büyük önem verdiklerini belirtti. Bozkurt, sadece seminerlerle değil, meslek danışmanlığı hizmeti ile de Mersin İŞKUR danışmanlarının öğrencilerle birebir görüşme yaparak, öğrencilerin kariyer yolculuklarına destek olmaya çalıştıklarını söyledi.