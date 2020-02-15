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’deki tefecilik operasyonu

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Mersin’deki tefecilik operasyonu
MERSİN'DE, tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 68 şüpheliden 37'si adliyeye sevk edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliğince 3 gün önce düzenlenen operasyonda, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla hareket ederek tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 58'inin işlemleri tamamlandı. Daha önce 10 kişinin emniyetten serbest bırakıldığı soruşturma kapsamında, 21 şüpheli daha salıverildi. Zanlılardan 37'si ise geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.
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Mersin’deki tefecilik operasyonu
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