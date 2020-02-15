Oğlu tutuklandı anne ev hapsi aldı

BUGÜN NELER OLDU

'torbacı' tabir edilen sokak satıcıları ve onlara uyuşturucu temin eden zanlılara yönelik operasyon düzenleyen polis, bir evde sevkiyata hazır halde bekletilen çantada tam 11 kilo 223 gram esrar ele geçirdi. 58 yaşındaki Vacide B., 38 yaşındaki oğlu Musa B. ile birlikte gözaltına alındı. Oğul tutuklanırken, anneye ev hapsi cezası verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu tacirlerine operasyon gerçekleştirdi. Merkez ilçe Seyhan'a bağlı Gülpınar Mahallesi'ndeki bir evde yüklü miktarda esrar olduğu istihbaratı üzerine harekete geçen polis, söz konusu adrese şok bir baskın düzenledi.Evde bulunan anne Vacide B. ve oğlu Musa B. gözaltına alınırken, aramalarda da sevkiyata hazır halde bir 6 ayrı pakete sarılıp, bir çantada saklanan tam 11 kilo 223 gram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Musa B. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, anne Vacide B. de ev hapsi cezası aldı.