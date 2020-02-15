Öğrenciler uzay kampına gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

Doğu İlkokulu ve Ortaokulu, öğrencilerin bilimsel vizyonunu güçlendirmek, uzay hakkında algılarına bir pencere daha açarak uzay bilimleri ve astronomiye olan ilgilerini artırmak amacıyla 4,5,6,7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik "İzmir Uzay Kampı" gezisi düzenleniyor. Dünyanın ikinci, Türkiye'nin ilk ve tek Uzay kampı olan İzmir Uzay Kampı'nda "Yıldızlar ve Gezegenler Macerası" programına katılan öğrenciler, uzay, gezegenler, gök cisimleri, astronotlar ve astronotların yaşam koşulları hakkında bilgi sahibi olacaklar. Bilimsel deneyler gösterisi, uzay mekiği sistemleri ve NASA simülatörleri hakkında uygulamalı eğitim alma imkanına sahip olacaklar. Uzay bilimleri alanında eğitim programı olarak uygulanan gezi kapsamında öğrenciler, ay ve uzay gibi daha az yer çekimli ve yer çekimsiz ortamlarda hareket deneyimi sağlayan simülatörleri deneyecekler.