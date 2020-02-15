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Pamuk yağı fabrikası yanıyor

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Pamuk yağı fabrikası yanıyor
ADANA'DA, bir pamuk yağı fabrikasında dün gece saatlerinde başladıktan bir süre sonra kontrol altına alınan fakat sabah yeniden başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki pamuk yağı fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle pamuk saplarının istiflendiği depoda dün gece çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 10 ekiple söndürmeye çalıştığı yangında, alevlerden etkilenmeyen pamuk sapı balyaları iş makinesiyle kamyonlara yüklenerek güvenli alana taşınıyor. Yaklaşık 36 saattir devam eden yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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Pamuk yağı fabrikası yanıyor
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