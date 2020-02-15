SANKO eskrimde finallere katılacak

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenenndesporcuları üç birincilik, bir ikincilik, iki üçüncülük ve bir dördüncülük derecesi elde etti. Yarışmada;sporcularından Ekin Asyalı "Epe Yıldız Kızlar Kategorisi" il birincisi, Eren Can "nde il birincisi, Berkay Sarsuil birincisi,nde il ikincisi oldu ve 16 - 20 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.üçüncüsü,üçüncüsü vende dördüncü oldu.