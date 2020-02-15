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eskrimde finallere katılacak

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
SANKO eskrimde finallere katılacak
GAZIANTEP Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okul Sporları Eskrim İl Birinciliği"nde SANKO Okulları sporcuları üç birincilik, bir ikincilik, iki üçüncülük ve bir dördüncülük derecesi elde etti. Yarışmada; SANKO Okulları sporcularından Ekin Asyalı "Epe Yıldız Kızlar Kategorisi" il birincisi, Eren Can "Epe Genç Erkekler Kategorisi"nde il birincisi, Berkay Sarsu "Epe Küçük Erkek Kategorisi" il birincisi, Setenay Sarsu "Epe Genç Kızlar Kategorisi"nde il ikincisi oldu ve 16 - 20 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Ayşe Beyza Yıldırım "Epe Genç Kızlar Kategorisi" üçüncüsü, Koray Peltek "Yıldız Erkek Kategorisi" üçüncüsü ve Asude Erturhan "Epe Genç Kızlar Kategorisi"nde dördüncü oldu.
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SANKO eskrimde finallere katılacak
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