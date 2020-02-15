Toysal: Kayıp yaşamayacağız

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, bugün saat 14.00'te sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı.Hastalıklar nedeniyle her maça 3-4 kişi eksik başlamak zorunda kaldıklarını dile getiren Toysal,dedi. Toysal, Akhisar maçına yönelik olarak da "Ciddi bir çıkış içinde olacağız, buna inanıyorum. İnşallah bir daha kayıp yaşamayacağız. Mağlup olmadan bu ligi bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.