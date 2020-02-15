Toysal: Kayıp yaşamayacağız

TFF 1. Lig lideri Hatayspor, bugün saat 14.00'te sahasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda oyuncular, dar alan pas, hücum, savunma ve kondisyon çalışmaları yaptı.
Hastalıklar nedeniyle her maça 3-4 kişi eksik başlamak zorunda kaldıklarını dile getiren Toysal, "Bu süreci iyi yönetmeye çalıştık. Karagümrük maçındaki oyuna bakarsak bu kadar eksiğinolduğu bir takımda deplasmanda pozitif oyun oldu"
dedi. Toysal, Akhisar maçına yönelik olarak da "Ciddi bir çıkış içinde olacağız, buna inanıyorum. İnşallah bir daha kayıp yaşamayacağız. Mağlup olmadan bu ligi bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.