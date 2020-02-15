Tümamiral Cihat Yaycı KSÜ’de konferans verdi

ile Libya arasındaki deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının tezini ortaya atan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Dr. Cihat Yaycı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) 'Son Gelişmeler Işığında Deniz Hukuku' konulu konferans verdi. KSÜ Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta konuşan Dr. Yaycı, "Ülkeler 3 kısımdan oluşur. Kara, deniz ve hava ülkesi. Mavi vatan da ülkemizin bir parçasıdır" dedi. Tümamiral Yaycı, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanları Sınırlandırmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası imzalanması ile Türkiye'nin kara topraklarının 4'te 1'i kadar bir deniz alanı ülkemize katılmıştır. Avrupa Birliğinin Sevilla Üniversitesine yaptırdığı ve Türkiye'nin haklarını yok sayan haritaya göre bize verilen alan 41 bin kilometrekare, aslında sahip olmamız gereken alan ise 189 bin kilometrekare. Yani 148 bin kilometrekare vatan toprağını bizden almak istediler" diye konuştu. Dünyada çıkarılan doğalgazın yüzde 50'sinin, petrolün ise yüzde 30'undan fazlasının denizlerden çıkarıldığını, dünya ekonomisinin önemli bir kısmının doğrudan veya dolaylı olarak deniz kaynaklı olduğunu belirten Tümamiral Yaycı, "Deniz ülkesine sahip olmazsanız refahınız da olmaz." diye konuştu. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğalgaz rezervinin bulunduğu ifade eden Yaycı, "Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölge ilanı bize bugüne kadar uluslararası hukuk gibi dayatılmaya çalışılıyor. Kıbrıs adasının 15 katı büyüklüğünde bir bölge hukuksuz bir şekilde elde edilmeye çalışılıyor." şeklinde konuştu.

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