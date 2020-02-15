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fakültesi mezunlarını verdi

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Turizm fakültesi mezunlarını verdi
YAKIN Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi 2019-2020 Güz dönemi mezunları diplomalarını gerçekleştirilen törenle aldı. Törene Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Dekan Prof. Dr. Tülen Saner, öğrenciler ve aileler katıldı. Doç. Dr. Tüzünkan, Dekanı Prof. Dr. Saner, öğrenciler adına Ruşen Mert Amanat ile Ryan Uchizi Mumba birer konuşma yaptı. Törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik öğretmenliği Anabilim dalı öğretim elemanlarından İlyas Abdullin'in müzik dinletisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Spor, Kültür Daire Başkanlığı dans okulu öğrencilerinin dans gösterisi büyük beğeni topladı. Prof. Dr. Tülen Saner; "Hedefimiz öğrencilerimize her zaman en iyi, en kaliteli ve günün koşullarına uygun eğitimi vermek oldu" dedi.
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Turizm fakültesi mezunlarını verdi
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