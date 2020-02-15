Turizm fakültesi mezunlarını verdi

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi 2019-2020 Güz dönemi mezunları diplomalarını gerçekleştirilen törenle aldı. Törene Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Dekan Prof. Dr. Tülen Saner, öğrenciler ve aileler katıldı. Doç. Dr. Tüzünkan, Dekanı Prof. Dr. Saner, öğrenciler adına Ruşen Mert Amanat ile Ryan Uchizi Mumba birer konuşma yaptı. Törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik öğretmenliği Anabilim dalı öğretim elemanlarından İlyas Abdullin'in müzik dinletisi ile Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Spor, Kültür Daire Başkanlığı dans okulu öğrencilerinin dans gösterisi büyük beğeni topladı. Prof. Dr. Tülen Saner; "Hedefimiz öğrencilerimize her zaman en iyi, en kaliteli ve günün koşullarına uygun eğitimi vermek oldu" dedi.