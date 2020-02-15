Üreten kadın her alanda desteklenmeli

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Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Üreten Kadın Kooperatifleri Markalarla Buluşuyor etkinliği kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz'in de katıldığı toplantıda etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunulmasının ardından Beyhan Demirtaş ile Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan'a etkin katılımları ve desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi üretim alanında da aktif olmalarının çok elzem olduğunu ve bu tür faaliyetlerin de bunu sağlamak amacına çok önemli boyutta katkı sağladığını ifade eden Beyhan Demirtaş, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek kadınların toplumun her alanında aktif olması için gerçekleştirilecek projelere daima destek olacaklarını belirtti.