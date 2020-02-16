İmam Hatiplilerle kavram tahlili

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Öğretmenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Müslümanlar ve Modernizm" başlıklı kavram tahlili çalışması gerçekleştirildi. Program Coğrafya Öğretmeni İbrahim Halil Kaymaz'ın programın içeriği hakkında bilgilendirmesi ile başladı. Kaymaz, "Öğrencilerimizin soyut kavramlar üzerinden 21. yüzyılı anlama, anlamlandırma çabaları bizim için oldukça önemli. Bu nedenle kitap okumaları gerçekleştiriyor, makale ve kavram tahlilleri yapıyoruz" dedi. Kaymaz, "Öğrencimiz Didar Kayhan da "Modernizm ve Müslümanlar" bağlamında bir kavram araştırması yapmak istediğini ifade edince ortaya böyle bir program çıktı" dedi. Programa Dulkadiroğlu İlçe Şube Müdürü Ömer Faruk Günay da katıldı. Günay, "Okullarımızda öğrencilerimizin zihinsel faaliyetlerini geliştirmeye yönelik bu tür çalışmalar umut verici" şeklinde konuştu.