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İskenderun’da şafak operasyonu

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU Güney
Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
İskenderun’da şafak operasyonu
HATAY'DA İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Bağlı Kaçakçılık Organize Suçlarla mücadele ve Narkotik timleri sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda sekiz kişi gözaltına alındı. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele ekipleri, Narkotik ekipleri ile Özel Harekat Polisleri adresleri belirlenen 13 yere operasyon düzenledi.
Şafak vakti harekete geçen güvenlik güçleri belirlenen adreslere girerek aramalar yaparken narkotik köpeği de operasyondaki yerini aldı. Yapılan adreslerdeki aramalarda 8 adet Captagoın hap, 2 adet Suboxone hap, 2 gr esrar maddesi ile 1 adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 25 fişek,1 adet av tüfeği,2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak U.O., Z.S., B.Z., R.Ç., adlı kişiler gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu madde ticareti suçundan firar olduğu bildirilen E.A., F.Y., S.A. ve H.E. isimli şahıslar ikametlerinde yakalanarak göz alındığı öğrenildi.
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İskenderun’da şafak operasyonu
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