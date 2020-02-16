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Jandarmadan ’a karşı operasyon

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Jandarmadan Deaş’a karşı operasyon
KAHRAMANMARAŞ'TA il jandarma Komutanlığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt adına faaliyet yürüten 4 örgüt üyesini yakalandı. Terör örgütü DAEŞ adına Kahramanmaraş ve ilçelerinde faaliyet yürütüldüğü bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele şubesi ekipleri çalışma başlattı. DAEŞ terör örgütü elemanlarının yerlerinin belirlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapan Jandarma TEM şubesi teknik ve saha istihbaratıyla kent merkezi ve ilçelerde 4 örgüt üyesini tespit edip yerlerini belirledi. Jandarma timleri önceki sabah önceden belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonla M.S.-H.D.- R.A.-ve M.K. adlı 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
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Jandarmadan Deaş’a karşı operasyon
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