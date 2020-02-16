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Kaldırımlarda kar temizliği

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Güney
Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Kaldırımlarda kar temizliği
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir merkezinde devam eden kar yağışına karşılık bir taraftan yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da vatandaşların sorun yaşamaması için kaldırım temizliğine de devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi dün akşam saatlerinden itibaren yağmaya başlayan karın olumsuzluk meydana getirmemesi adına çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. Gece başlayan tuzlama ve kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri gündüz de kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler kar yağışının devam etmesine rağmen, don tehlikesine karşı da tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezinde ana arterlerde temizlik çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri kaldırım ve ara caddelerde de kar temizleme çalışmalarına destek veriyor.
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Kaldırımlarda kar temizliği
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