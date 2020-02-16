Kazakistanlı sanatçının sergisini Hasan Taçoy açtı

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Modern Sanat Müzesi için Kazakistanlı resim sanatçısı Rakhat Saparalieva'ya ait 'Benim Rönesansım' isimli 40 eserden oluşan kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Açılışa Bakan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, enstitü müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, kişisel sergisi açılacak Kazakistan Sanatçı Rakhat Saparaliyeva ile Bakan Taçoy birer konuşma yaptı. DekanıProf. Dr. Ali Efdal Özkul, "Sanat sevdalısı, eserlerde kendisinden bir parça bulmaya çalışır" dedi. Sergi 21 Şubat'a kadar açık kalacak.