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Keseden yiyor

Son 5 haftada sadece 1 galibiyet alan lider Hatayspor, sahasında Akhisar’a mağlup oldu. Bordo-beyazlıların mağlubiyeti peşindeki takipçilerinin iştahını kabarttı

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Keseden yiyor

TFF 1. Lig'de tam 13 haftadır zirvenin değişmez lideri olan Hatayspor kendi saha ve seyircisi önünde Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-beyazlı taraftarlar tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Hatay golü erken bulmasına rağmen Kubilay ve Soner'in hatalarını affetmeyen Akhisarspor ilk 45 dakikayı farklı önde tamamladı.

TARAFTAR TOYSAL'I İSTİFAYA ÇAĞIRDI
Karşılaşmanın son dakikalarında "Bayram Toysal bu takım niye oynamıyor" diye tempo tutan bordobeyazlılar, Hatayspor'un hocasına istifaya çağrısı yaptı.

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Keseden yiyor
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