Sanko okullarının basketbol başarısı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenennde SANKO Spor U16 Kız Takımı il birincisi oldu. Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakadave'den oluşan SANKO Spor U16 Kız Takımı il birinciliği kupasını kazandı. SANKO Okulları Genel Müdürü, il birincisi olan SANKO Spor U16 Kız Takımı sporcularını ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.