Şehit ailelerine şehadet belgesi

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Çukurca İlçesi'nde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan'ın ve Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un ailesine Şehadet Belgeleri verildi. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, Şehit Karakoç'un Toroslar ilçesine bağlı Zeki Ayan Mahallesi'nde yaşayan ailesi ile Şehit Kaplan'ın Turgut Türkalp Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti. Şehit ailelerine Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe tarafından şehadet belgeleri takdim edildi. Şehadet belgesini, şehit ailesine Türk milleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına takdim ettiğini söyleyen Kireçtepe, "Sizlerin oğlu bizim de kardeşimiz, evladımız olmuştur. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehitlerimizin ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.