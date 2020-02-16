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Türk düğün kültürü konferansta anlatıldı

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Türk düğün kültürü konferansta anlatıldı
YAKIN Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, II. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Konferansı'nda "Kıbrıs Türk Düğün Kültürü ve Gelin Onarıcılar" konulu bir sunum yaptı. Gazimağusa'da bulunan Kıbrıs Batı Üniversitesinde düzenlenen "II. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar" konferansında Yakın Doğu Üniversitesi'ni temsil eden Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy yaptığı sunumda, Kıbrıs Türk Kültüründe evlilik aşamalarından söz etti. Yrd. Doç. Dr. Aksoy, insan yaşamında geçiş dönemlerinden biri olan evlenmenin, insanların yaşamlarında çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.
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Türk düğün kültürü konferansta anlatıldı
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