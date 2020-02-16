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tacirlerine darbe

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Uyuşturucu tacirlerine darbe
OSMANIYE'NIN Düziçi ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Helikopter destekli, 80 polisin katıldığı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpek "Poyraz" ve "Örtü"nün de kullanıldığı operasyonda, bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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Uyuşturucu tacirlerine darbe
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