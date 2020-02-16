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Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
KİLİS Kardelenler Kadın Akademisi Derneği'nin, İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Kilis Belediyesi Gıda Bankası'nın desteğiyle başlattığı çalışmayla 2 torba buğday ve 5 koli köpek maması, yabani hayvanların yoğun yaşadığı ormanlık ve dağlık alanlara bırakıldı. Kilis Kardelenler Kadın Akademisi Derneği (KİKAD)
Başkanı Baran Şeker, uzun bir aradan sonra şehre kar yağdığını belirterek, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle zorda kalan yabani hayvanlara yiyecek ve içecek bırakmak için doğaya çıktıklarını söyledi. Belirlenen bölgeye ulaşmanın güç olduğunu, bu nedenle jandarmadan destek istediklerini anlatan Şeker, "Doğadaki hayvanlar yiyecek bulamayacak durumdalar. Biz de bu kapsamda onlar için Belediye Gıda Bankası aracılığıyla temin edilen yem, mama ve buğdayları gerekli yerlere bıraktık. Bizi buraya ulaştıran ve desteğini esirgemeyen jandarma ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.
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Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı
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