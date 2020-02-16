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Yangında 245 keçi ve yavrusu telef oldu

Giriş Tarihi: 16.2.2020 ABONE OL
KAHRAMANMARAŞ'TA besi ahırında çıkan yangın bir ailenin geçim kaynağını kül etti. Sabah saatlerinde çıkan yangın sonrası 110 oğlak, 125 keçi yanarak ve dumandan boğularak telef oldu. Yangın, il merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onikişubat ilçesi Yenidemir İkizler Mahallesinde Paltacı Obasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahattin Kılıç'a ait besi ahırında sabah saatlerinde yangın çıktı. Gece kontrolünde herhangi bir sorunla karşılaşmayan Bahattin Kılıç ve yakınları, evlerine gitti. Sabah saatlerinde hayvanları yemlemek için ahıra gelen Bahattin Kılıç ve yakınları dumanı fark etti. Kendi çabalarıyla ahırda çıkan yangını kontrol altına alan Bahattin Kılıç'ın, tüm çabasına rağmen keçi ve yavrularını kurtaramaya yetmedi. İçeride bulunan 110 oğlak ve 125 keçi telef oldu. Yangınla ilgili olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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Yangında 245 keçi ve yavrusu telef oldu
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