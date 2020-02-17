Dere yatağına düşen karaca, kurtarıldı

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OSMANİYE'DE düştüğü dere yatağında mahsur kalan karaca, Doğa Koruma ve Mili Parklar Şubesi ekiplerince kurtarılırdı. Boynuzlarında kanama olan karaca, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam ortamına bırakılacak. Sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerinde ağaçlandırma çalışmalarına katılan Mustafa İpek, Dereobası köyü köprüsü ile Fakıuşağu köprüsü arasında kalan Karaçay dere yatağında bir karacanın mahsur kaldığını fark etti. İpek'in ihbarı üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri sevk edildi. Görevlilerden biri dere yatağına girerek, karacanın, çıkışın bulunduğu alana doğru yönlendirdi. Yaklaşık 500 metre suyun içerisinde ilerleyen Karaca, çıkış rampasından koşarak dere yatağından kurtuldu. Ekiplerin takibi sonucu erkek karaca, bir okulun bahçesinde yakalanarak korumaya alındı. Veteriner hekimler tarafından tedavisi yapılacak olan karacanın yeniden doğaya salınacağı bildirildi.