Kano Milli Takımı Adana’da şekilleniyor

ADANA, Rize ve Sakarya'nın Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, 29 Şubat-1 Mart'ta Adana'da düzenlenecek 500 ve 1000 metre yarışlarında mücadele ederek Kano Milli Takımı
'nın aday kadrosuna girmek için ter dökecek. İklimsel avantajları ve tesis olanaklarıyla durgunsu sporlarında 'cazibe merkezi'
haline gelen Seyhan Baraj Gölü, Sarıçam Belediyesi
'nin sponsorluğunda, Uluslararası Gloria Cup 2020
'de mücadele edecek takımı belirlemek için 8 Şubat'ta düzenlenen Durgunsu Kano Uzun Mesafe (5 bin metre) Milli Takım Seçme Yarışları
'nın ardından yeni bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Göldeki Kayıkhane Tesisleri
'nde 29 Şubat-1 Mart'ta Kano Milli Takımı
aday kadrosu seçmeleri gerçekleştirilecek. Kano İl Temsilcisi Harun Akıllı
, 8 Şubat'taki Durgunsu Kano Uzun Mesafe Milli Takım Seçme Yarışları
'nın 11 ülkeden 110 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsattı. Yarışlara yoğun katılım sağlandığını belirten Akıllı, "Bu durum bizim için büyük gurur"
dedi.