Kano Milli Takımı Adana’da şekilleniyor

BUGÜN NELER OLDU

ADANA, Rize ve Sakarya'nın Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları, 29 Şubat-1 Mart'ta Adana'da düzenlenecek 500 ve 1000 metre yarışlarında mücadele ederek'nın aday kadrosuna girmek için ter dökecek. İklimsel avantajları ve tesis olanaklarıyla durgunsu sporlarındahaline gelen'nin sponsorluğunda,'de mücadele edecek takımı belirlemek için 8 Şubat'ta düzenlenen'nın ardından yeni bir organizasyona ev sahipliği yapacak.'nde 29 Şubat-1 Mart'taaday kadrosu seçmeleri gerçekleştirilecek., 8 Şubat'taki'nın 11 ülkeden 110 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsattı. Yarışlara yoğun katılım sağlandığını belirten Akıllı,dedi.