Şimşek Bursa’da kayıp

T
FF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Adana Demirspor büyük umutlarla çıktığı Bursa deplasmanından puansız döndü: 2-1. Maça kontrollü başlayan mavi-lacivertli ekip 11. dakikada Bursa'dan Traore'nin golüne engel olamadı: 1-0.
Bu golün baskısını üzerinden atmaya çalışan konuk ekip, dakikalar 37'yi gösterdiğinde Seleznyov'un penaltı golüyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla kapandı. İkinci 45 dakikada ise Adana Demirspor oyunda etkisini hissettirdi.
64. dakikada ev sahibi takımdan Özer Hurmacı'nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasıyla kontrolü eline geçiren Mavi Şimşekler 69'da aradığı golü Mehmet Akyüz ile buldu:
2-1. Bu dakikadan sonra ataklarına hız veren Güney ekibi aradığı golü bir türlü bulamadı. Maç 2-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.