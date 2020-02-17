Şimşek Bursa’da kayıp

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Adana Demirspor büyük umutlarla çıktığı Bursa deplasmanından puansız döndü: 2-1.Bu golün baskısını üzerinden atmaya çalışan konuk ekip, dakikalar 37'yi gösterdiğinde Seleznyov'un penaltı golüyle 2-0 geriye düştü. İlk yarı bu skorla kapandı.64. dakikada ev sahibi takımdan2-1. Bu dakikadan sonra ataklarına hız veren Güney ekibi aradığı golü bir türlü bulamadı. Maç 2-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.