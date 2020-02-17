Üç ülkenin milli takımı kampta

Polonya'da düzenlenecek Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye, Rusya ve İtalya'nın milli takımları, Mersin'in Erdemli ilçesinde kamp yapmaya başladı. Milli takımlar, 23 Şubat-2 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlanıyor. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Kılınç, ilçedeki poligonda çok sayıda sporcunun aynı anda çalışma imkanı bulabildiğini vurguladı.
POLİGONUMUZ ÇEKİYOR
İlçenin önemli organizasyonlara sık sık ev sahipliği yaptığını belirten Kılınç, "Rusya ve İtalya'nın kamp için ilçemizi tercih etmeleri bizleri çok sevindirdi. Uluslararası özelliğe sahip poligonumuz, gelecek yıllarda da birçok ülkeden sporcusu ağırlayacak. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor"
diye konuştu.