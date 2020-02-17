Üç ülkenin milli takımı kampta

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Polonya'da düzenlenecek Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye, Rusya ve İtalya'nın milli takımları, Mersin'in Erdemli ilçesinde kamp yapmaya başladı. Milli takımlar, 23 Şubat-2 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlanıyor. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Kılınç, ilçedeki poligonda çok sayıda sporcunun aynı anda çalışma imkanı bulabildiğini vurguladı.İlçenin önemli organizasyonlara sık sık ev sahipliği yaptığını belirten Kılınç,diye konuştu.