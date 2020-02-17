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Üç ülkenin milli takımı kampta

Türkiye, Rusya ve ’nın atıcılık milli takımları ’de kampa girdi

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 17.2.2020 ABONE OL
Üç ülkenin milli takımı kampta
Polonya'da düzenlenecek Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye, Rusya ve İtalya'nın milli takımları, Mersin'in Erdemli ilçesinde kamp yapmaya başladı. Milli takımlar, 23 Şubat-2 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlanıyor. Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Ahmet Kılınç, ilçedeki poligonda çok sayıda sporcunun aynı anda çalışma imkanı bulabildiğini vurguladı.

POLİGONUMUZ ÇEKİYOR
İlçenin önemli organizasyonlara sık sık ev sahipliği yaptığını belirten Kılınç, "Rusya ve İtalya'nın kamp için ilçemizi tercih etmeleri bizleri çok sevindirdi. Uluslararası özelliğe sahip poligonumuz, gelecek yıllarda da birçok ülkeden sporcusu ağırlayacak. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.
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Üç ülkenin milli takımı kampta
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