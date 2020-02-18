Avrupa şampiyonuna kutlama yağıyor

BUGÜN NELER OLDU

ilçesinde14-16 Şubat tarihleri arasındadüzenlenenşampiyonuoldu. Düzenlenen törenle şampiyonlukkupasını'dan alan ekip sevinç gösterileriyaptı. Karakan Kulüp Başkanıve ekibini kutlayarak,dedi.Gaziantep'in ev sahipliğinde'nda düzenlenen'ninfinal maçında İngiltere'nintakımıyla karşılaşansahadan 6-4 galibiyetleayrılarak şampiyonluğunuilan etti. Takım kupasını HokeyFederasyonu Başkanı'dan aldı.Gaziantep PolisgücüSpor Kulüp Başkanıve takım oyuncularını kutlayarak,diye konuştu. Buyıl Gaziantep'in ev sahibi olduğu ve Alanya'dadüzenlenen EuroHockey Indoor Club Cup'taTürkiye birinci olurken ikinciliği Hırvatistanüçüncülüğü ise Fransa kazandı.