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Avrupa şampiyonuna kutlama yağıyor

Şampiyonluk kupasını THF Başkanı Sadık Karakan’dan alan ekip sevinç gösterileri yaptı

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Avrupa şampiyonuna kutlama yağıyor
GAZIANTEP Polisgücü Spor Antalya'nın Alanya ilçesinde 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 şampiyonu oldu. Düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını THF Başkanı Sadık Karakan'dan alan ekip sevinç gösterileri yaptı. Karakan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve ekibini kutlayarak, "Türkiye için bu gün büyük bir gurur günü oldu" dedi. ALANYA'DA Gaziantep'in ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'nin final maçında İngiltere'nin East Grinstead takımıyla karşılaşan Gaziantep Polisgücü sahadan 6-4 galibiyetle ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Takım kupasını Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'dan aldı. KARAKAN Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve takım oyuncularını kutlayarak, "Türkiye adına önemli bir görevi yerine getirdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum" diye konuştu. Bu yıl Gaziantep'in ev sahibi olduğu ve Alanya'da düzenlenen EuroHockey Indoor Club Cup'ta Türkiye birinci olurken ikinciliği Hırvatistan üçüncülüğü ise Fransa kazandı.
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Avrupa şampiyonuna kutlama yağıyor
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