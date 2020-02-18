Avrupa şampiyonuna kutlama yağıyor

GAZIANTEP Polisgücü Spor Antalya'nın Alanya
ilçesinde
14-16 Şubat tarihleri arasında
düzenlenen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020
şampiyonu
oldu. Düzenlenen törenle şampiyonluk
kupasını THF Başkanı Sadık Karakan
'dan alan ekip sevinç gösterileri
yaptı. Karakan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan
ve ekibini kutlayarak, "Türkiye için bu gün büyük bir gurur günü oldu"
dedi. ALANYA'DA
Gaziantep'in ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu
'nda düzenlenen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020
'nin
final maçında İngiltere'nin East Grinstead
takımıyla karşılaşan Gaziantep Polisgücü
sahadan 6-4 galibiyetle
ayrılarak şampiyonluğunu
ilan etti. Takım kupasını Hokey
Federasyonu Başkanı Sadık Karakan
'dan aldı. KARAKAN
Gaziantep Polisgücü
Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan
ve takım oyuncularını kutlayarak, "Türkiye adına önemli bir görevi yerine getirdiniz. Sizlerle gurur duyuyorum"
diye konuştu. Bu
yıl Gaziantep'in ev sahibi olduğu ve Alanya'da
düzenlenen EuroHockey Indoor Club Cup'ta
Türkiye birinci olurken ikinciliği Hırvatistan
üçüncülüğü ise Fransa kazandı.