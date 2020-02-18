Binlerce kişi Kapaklıkaya’yı Şahinbey’de dinledi

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Belediyesi Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya'yı Gazianteplilerle buluşturdu. Kapaklıkaya vatandaşlara aile içi iletişimi anlattı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansa Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Eğitimci Yazar Alişan Kapaklıkaya'nın Aile içi iletişim konulu konferansını dinlemek için vatandaşlar Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ne akın etti. Bin 600 kişilik salonu dolduran 2 bin kişiden fazla vatandaş Kapaklıkaya'nın tavsiyelerini dikkatli bir şekilde dinlediler. Kapaklıkaya, "Kalpten çıkan bir söz karşıdakinin kalbinde yer bulurken, kendimizin dahi inanmadığı bir söz karşıya asla tesir etmez. İyi çocuklar yetiştirmenin ilk şartı iyi bir anne baba olmaktır" dedi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu programa katılan vatandaşlar ile sohbet edip projelerle ilgili vatandaşların düşüncelerini aldı.