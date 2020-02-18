Çılgın karaca avcının tüfeğine çarptı

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avı sırasında köpeklerden kaçan karaca, iki avcının arasından geçerken avcının tüfeğine çarptı. Manisa'nın Köprübaşı Devlet Avlağında izinli domuz avı yapan avcılardan Ali Birerdinç ile Sinan Yekrek bulundukları bölgede domuz beklemeye başladı. Bu sırada av köpeklerinden kaçan bir karaca, ormandan aniden adeta havadan uçarak yan yana duran iki avcının arasından geçti. Karaca bu geçiş anında avcı Sinan Yekrek în tüfeğinin namlusuna çarptı. Ve süratle yolu geçerek ormana dalıp kayboldu. Olay anında şaşkına dönen avcılar avlanması yasak olan karacanın peşinden gitmeye çalışan köpekleri durdurarak karacanın kaçmasını sağladı. Dünyada ilk kez meydana gelen bu ilginç olay kamerayla görüntülendi. Programcı Ali Birerdinç " 45 yıldır dağlardayım ilk kez böyle bir ana şahit oldum. Arkadaşım Sinan ile aramızda 1,5 metre vardı. O aralıktan nasıl geçti anlamak mümkün değil. Anlatmaya kalksak avcı palavrası derler. Allahtan kamera kaydı var"şeklinde konuştu.