Demirtaş: Bu yüce makam herkese nasip olmaz

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Valisi Mahmut Demirtaş, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'nın yola döşediği patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Er Fatih Yeniay'ın sene-i devriyesi münasebetiyle düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı. Şehidin baba ocağında Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan Mevlid-i Şerif programında, Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay ve tüm şehitler için dualar edildi. Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay'ın ailesinin acısını paylaşarak sene-i devriyesinde aileyi yalnız bırakmayan Vali Demirtaş, "Şehadet, bir çağrıdır, bir davettir, bir seçilmişliktir. O yüzden İslam büyüklerinin tamamı şüheda olmayı, şehit olmayı istemişler ve bunun için dua etmişlerdir. Fakat bu yüce makam, herkese nasip olmaz. En büyük arzumuz, Allah yolunda şehid olmaktır, sözünü şiar edinmiş bir millet olarak, şehitlerimizin vatanımız uğruna gösterdikleri fedakârlığı hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.