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Erdemli’de başarı için hafıza geliştirme eğitimi

DURHASAN ŞAHİN Güney
Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Erdemli’de başarı için hafıza geliştirme eğitimi
MERSİN'DE Erdemli Belediyesi, Kültür Merkezi'nde düzenlediği ücretsiz seminerlerle öğrencilerin kişisel gelişimine destek olmaya ve eğitimde farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, Dr. Yavuz Korkmaz tarafından gerçekleştirilen "Hayatta ve Eğitimde Başarı İçin Hafıza Geliştirme" seminerine özellikle lise öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. 550 kişilik konferans salonunu dolduran öğrenciler, eğitim hayatlarında daha etkili öğrenme becerilerine sahip olmak için semineri can kulağıyla dinledi. Çocukların ve gençlerin eğitimlerine çok önem veren ve sürekli olarak buna uygun projeler üreten Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Gençlerimiz, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onlar iyi eğitimler aldıkça geleceğimiz daha parlak, daha aydınlık olacaktır. Biz de bu nedenle her projemizin içerisine mutlaka onlara faydalı olacak çalışmalar ekliyoruz. Bu tekniklerle çocuklarımız bilgiyi kolay şekilde öğrenmeyi ve de bu bilgileri doğru şekilde saklamayı öğrenecekler" şeklinde konuştu.
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