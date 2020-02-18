Final’in büyük sınavı

Okulları Düzey Belirleme ve Okula Kabul Sınavı, 15-16 Şubat tarihlerinde, tüm Final Okulları'nda eşzamanlı olarak yoğun bir katılımla düzenlendi. 6 oturum olarak düzenlenen sınava Adana ve çevre illerden 10.000'den fazla öğrenci katıldı. 2 gün süren sınavda başta okul yöneticileri olmak üzere tüm Final Ailesi gelen misafirleri karşıladı. Adana Final Okulları Genel Müdürü Turhan Orhan: "Eğitim konusunda en güvenilir isim olmanın da verdiği sorumluluk ile bu sınavı velilerin de yoğun talebi ile yeniden hayata geçirdik. İlköğretim 4-5-6-7-8. sınıf öğrencileri ile lise 9-10- 11. sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda katılımın bu kadar yoğun olması beklediğimiz bir durumdu. Bu yüzden bütün hazırlıklar "Final" titizliğinde yapıldı" dedi.Orhan, " Binlerce öğrenci ve bir o kadar veliyi ağırladığımız okulumuzda amacımız geleceğimizi şekillendirecek olan başarılı, çalışkan öğrencileri destekleyerek katkıda bulunmaktır. 26 Şubat Çarşamba günü açıklanacak olan sınav sonucunda, başarıya koşan, başarıyı destekleyen Final Okulları'nı tercih edecek öğrenciler, emin ellerde, güçlü öğretim kadrosuyla en iyi eğitimi alacaklardır" dedi.

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