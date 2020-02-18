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İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
MERSİN'İN Tarsus ilçesinin merkezinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının olduğu bina kenarında park halindeki araç vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, kent merkezi olan Şehitkerim Mahallesi 3145 sokaktaki Kürşat T. adlı kişiye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Dar sokak ve araç parklarından dolayı olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın çıktığı binanın yanında park halindeki araç vatandaşlar tarafından kapı açılıp, boşa alınıp kurtarıldı. Başka park halindeki araçlar ise sürücüleri tarafından uzaklaştırıldı. Yaklaşık 2 saat süren yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yaptılar. Vatandaşların da kendi hortumlarıyla yardımda bulunduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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İki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
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