Kaçak hastanede gizli bölmeler çıktı

Adana'da kiraladıkları evi kaçak hastaneye çeviren ve burada sahte doktorlarla yabancı uyruklu vatandaşları gizli bölmelerde muayene hatta ameliyat eden o hastanenin gizli yuvalarına girdik. Polis tarafından gözaltına alınan biri sahte doktor ile üç kişi kontrol şartı uygulanırken, kaçak hastane ise adeta pislik yuvasını andırıyordu.Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri üç katlı evin kaçak hastane olarak kullanıldığını tespit ettikten sonra harekete geçti. Ekipler yaptığı operasyonda gözlerine inanamadı. Herk katta dolapların arkasına gizli bölmeler yapıldığını tespit etti. Laboratuvar olarak kullanılan ve bazı zamanda ameliyat gerçekleştirilen bu bölmelerde sedye, stetoskop, kürtaj çubuğu, ultrason, EKG cihazları ele geçirildi.Evi oturmak için kullanacaklarını söyleyip kaçak hastane ve eczaneye çeviren Suriye'de kardiyoloji doktoru olarak görev yaptığı iddia edilen Shadi Alahmad A. (44), sekreter Kefe Şeyh M. (44) ile Muhammet A. (36), gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı uygulandı. Polisin gerçekleştirdiği operasyondan sonra SABAH Güney ekibi olarak kaçak hastanenin gizli bölmelerine girdik. Birinci katın muayene odaları kullanıldığı kaçak hasteninin ikinci katında gizli bölmeler yer alındığı görüldü. Duvara yaslanan dolapları çektiğimizde karşımıza gizli bölme çıktı. Laboratuvar olarak kullanılan gizli bölmenin biraz ilerisinde ikinci bir gizli bölme ile karşılaştık. Buradan da merdiven ile aşağıya inilip kürtaj ve küçük ameliyatların yapıldığı bölgeye geçiyorsunuz.Her tarafın pislik içinde olduğu kaçak hastanede ilaçların yerlerde olduğu görüldü. İsminin açıklanmasını ve görüntü alınmasını istemeyen emekli polis memuru, "Burayı 8 bin liraya kiraladılar. Kendilerinin oturacaklarını söylediler ama amacı dışında kullanmışlar. Yazıklar olsun" diyerek tepkisini dile getirdi.

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