Melih ABİ: Kavşaklara niye park ederler anlamak mümkün değil

Kavşaklara araçlarını park edenlere ruhsal tedavi görmeli.Tam da ışığın altına park eden var.Işığın altında ne işin var kardeşim.Trafiği nasıl aksatırsın?Üstelik buralarda park yapma yasağı var.Bunları tımarhaneye yollamalı...Görüyorsunuz tek sıra yetmiyor...Akıllının biri de ikinci sırayı işgal ediyor.Yeşil ışık süresi 15 saniye.Yol tek şeride düşüyor.İnsanlar mağdur adamın umurunda mı?Burası Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan gelirken İkram dondurmanın karşısındaki yol.Yani Mavi Bulvar'ın üstündeki kavşak.Orada kebapçı da var.Kimsenin ekmeğiyle oynamıyoruz.Ama yolu kapatmaya hakkınız yok!Gördüğünüz gibi tek sıra kapanmış.Akıllının biri de ikinci sıraya koymuş.3 dakika, 5 dakika işim vardı; diye savunmaya geçme!Trafik tıkanıyor!Buna hakkın yok!Şakirpaşa yolu.Oldukça hareketli bir yer.Seyhan Belediyesi'nin yapması gereken bozuk yollardan birisi de burası.Yol şikayeti en çok o bölgeden geliyor.Fiziki olarak Adana'nın en büyük merkez ilçelerinden!Hadi kenar mahalleri anladık.Ama buralar şehrin göbeği.Bunun gibi o kadar çok bozuk yol var ki… Başkan atıp tutuyor...İş yapmıyorlar.Bugün yama işlemine başlansa 2 aydan önce bitmez.Hadi kardeşim yapın şu yolları.İnsanların hayır duasını alırsınız.

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