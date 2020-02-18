Mersin narkotikte Türkiye birincisi

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, 2019 yılında da Türkiye birincisi oldu. 3 yıl üst üste birincilik elde eden Mersin Narkotik, 2019 yılında 3 bin 44 operasyon gerçekleştirerek 4 bin 315 şüpheliye işlem yaptı. Şüphelilerden bin 139'u tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğü, son 3 yıldır Türkiye'de birinciliği göğüslüyor. Özellikle 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına nefes aldırmayan ekipler, başarılı operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, çok miktarda da uyuşturucu madde ele geçirdi. Okul önleri, parklar, umuma açık yerler ve birçok yerde uygulamalar yapan ve dönem dönem şafak operasyonları ile nokta atışı yapan narkotik ekipleri, Mersin'de uyuşturucu satışı bitme noktasına getirdi. Artık kentin en ücra köşelerinde bile satış yapamayan torbacılar, farklı yöntemlere başvursa da polis ekipleri buna da geçit vermiyor.