Mersinli atlet tepki için koşacak

MERSIN'IN Tarsus ilçesinde yaşayan atlet Bekir Zengin, Avrupa Parlamentosu
'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos
'a tepki için Mersin'den Ankara'ya kadar 500 kilometre koşacak. 15 Temmuz şehitleri için 2018'de de Mersin'den İstanbul'a 42 gün süren 'Vefa Koşusu' gerçekleştiren Zengin, 23 gün sürecek Ankara koşusuna 13 Mart'ta başlamayı hedefliyor. Tarsus İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü
'nün lisanslı atletizm sporcusu olan 25 yaşındaki atlet Bekir Zengin
, iki yıl önce gerçekleştirdiği 'Vefa Koşusu'
nun ardından yeni bir koşuya daha hazırlanıyor. 15 Temmuz şehitleri için 1 Haziran 2018'de Mersin'den İstanbul'a 42 gün süren 'Vefa Koşusu'
gerçekleştiren sporcu Zengin, bu kez de AP'de Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki için Ankara'ya koşacak.
BAYRAK AÇACAK
500 kilometrelik koşuyu 4 Nisan'da tamamlamayı hedefleyen Zengin, Yunanistan Konsolosluk Ofisi önünde Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşını okuyacak.