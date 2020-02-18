Mersinli atlet tepki için koşacak

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MERSIN'IN Tarsus ilçesinde yaşayan atlet'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili'a tepki için Mersin'den Ankara'ya kadar 500 kilometre koşacak.'nün lisanslı atletizm sporcusu olan 25 yaşındaki atlet, iki yıl önce gerçekleştirdiğinun ardından yeni bir koşuya daha hazırlanıyor. 15 Temmuz şehitleri için 1 Haziran 2018'de Mersin'den İstanbul'a 42 gün sürengerçekleştiren sporcu Zengin, bu kez de AP'de Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki için Ankara'ya koşacak.500 kilometrelik koşuyu 4 Nisan'da tamamlamayı hedefleyen Zengin, Yunanistan Konsolosluk Ofisi önünde Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşını okuyacak.