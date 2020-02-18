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Narin maganda kurşunuyla yaralandı

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Narin maganda kurşunuyla yaralandı
ADANA'DA, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, bakkala gitmek için evden çıkan 6 yaşındaki Narin Doğan, kalçasından vurularak yaralandı. Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kapalı olan oto yıkama dükkanına tabancayla ateş açtı. Bu sırada evden bakkala gitmek için Narin Doğan, tabancadan çıkan kurşunların kalçasına isabet etmesiyle kanlar içinde yığıldı. Saldırganlar kaçarken, Narin'in ağlamasını duyan babası Rıdvan Doğan, kızını yakındaki tıp merkezine götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan minik Narin, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Narin'in durumunun iyi olduğunu bildirildi.
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Narin maganda kurşunuyla yaralandı
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