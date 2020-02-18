Otomobil üretim sürecine heyecanla tanıklık ettiler

BUGÜN NELER OLDU

öğrenerek dinlenecekleri aynı zamanda da eğlenecekleri şubat tatili programı hazırlayan Kıbrıs'ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, ülkenin yerli ve milli arabası olan "GÜNSEL"in üretim tesislerini gezdi. Öğrencilerde geleceğe yönelik bir vizyon oluşmasına katkı sağlamak amacıyla fabrikada kullanılan teknolojileri yerinde gözlemleme fırsatı sunmak amacıyla düzenlendi. "Günsel Üretim Tesisleri" hakkında yetkililerden bilgiler alan öğrenciler, araba üretim bantları ile üretimdeki aşamaları inceleyerek, üretim süreçleri hakkında detaylı bilgiler edindi. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri Günsel Üretim Tesisi gezisini tamamladıktan sonra, üretimi tamamlanan "GÜNSEL"i tanıdılar. Günsel Üretim tesislerinde test kontrolleri yapılan GÜNSEL'in ilk modeli B9'u da yakından inceleyen öğrenciler, "GÜNSEL" hakkında da yetkililerden detaylı bilgiler aldılar.