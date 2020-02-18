Tekstil sektörü istihdam deposu oldu

Türkiye'nin istihdam ve ihracatta en önde gelen sektörleri arasında yer alan tekstil ve konfeksiyon sektörü, imalat sanayi toplam istihdamının yüzde 24,9'unu oluşturuyor. Adana Sanayi Odası tarafından 2019 yılı verilerini dikkate alınarak hazırlanan araştırmaya göre, İmalat sanayinde istihdam edilen her 3,5 kişiden birisi tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde çalışıyor.Tekstil ve Konfeksiyon sektöründe görülen istihdam artışının birçok etkenin olduğunu söyleyen Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "Yaşanan artışta en önemli etmen haksız ithalata karşı uygulamaya konulan ticaret politikası önlemleri, bunun en etkili olanı da hiç kuşkusuz 2011 yılında ithalata yönelik uygulamaya konulan ek vergi kararıdır" dedi.Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörünü dünyayla rekabet eden bir noktaya ulaştığını bunun en önemli kanıtının istihdam sayılarındaki artış olduğunu söyleyen Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, "2011 yılında konulan ticaret politikası önlemleri ile birlikte istihdam sayılarında artış yakalan tekstil ve hazır giyim sektörü 2019 yılını 1 milyon 2 bin 690 istihdam sayısına ulaşarak yüzde 46 oranı artış sağladı. 10 yılda sektör toplam da 313 bin 136 ilave istihdam sağlanmış oldu." dedi.2019 yılı itibariyle gerçekleştirilen 28 Milyar Dolarlık ihracatla tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin Türkiye için önemli bir katma değer yarattığını belirten Kıvanç, "Tekstil ve konfeksiyon sektörü şu anda Türkiye'de cari açık vermeyen, yılda 16-17 milyar dolarla ihracat fazlası veren tek sektör konumundadır. Tekstil sektörü her geçen gün büyümesine devam etmektedir" diye konuştu.Kıvanç, "Türkiye'nin endüstriyel kalkınmasına istihdam olanaklarına ve ticaretine en önemli katkıda bulunan tekstil sanayi, teknolojik yenilenme, teknik bilgi ve deneyim birikimi sayesinde ülkemizin en gelişmiş ve modern sanayi kolu haline gelmiştir. Günümüzde küreselleşen dünyanın önde gelen ülkelerinde Türk tekstil ürünleri kullanılmaktadır. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörleri, deyim yerindeyse ülkemizi şampiyonlar liginde temsil ediyor." şeklinde konuştu.Türkiye imalat sanayinde ülke istihdamına katkı sağlayan en önemli sektör olmasında başarısının 2011 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren ek vergi kararının uygulanması olduğu söyleyen Başkan Zeki Kıvanç, "Alınan ek vergi kararı ile birlikte Türk tekstil ve konfeksiyon üreticileri için adeta bir milat oldu. Bu karar sayesinde İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Denizli gibi tekstil konfeksiyon sanayi ağırlıklı şehirler yeniden canlandı" diye konuştu.

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