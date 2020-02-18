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Tarsus ilçesi TEM otoyolunda seyir halindeki kamyon yandı. Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Tarsus-Pozantı bölümü Damlama mevkiinde meydana gelen olayda, Ahmet Selçuk yönetimindeki 16 FF 669 plakalı ford kargo kamyonun, kupa kısmı altında bulunan motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Diğer sürücülerinin de ikazıyla kamyonu güvenlik şeridinde durduran şoför Ahmet Selçuk, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden Büyükşehir İtfaiye ekipleri, kupa bölümünü saran alevleri söndürürken, yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.