Zehir tacirlerine şafak operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

düzenlenen operasyonda 45 kilo 510 gram takoz esrar, 220 bin captagon hap, 50 adet ramadol hap, bir adet tabanca, bir adet te kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Bürosu ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, büyük bir başarıya daha imza attı. Ekipler zehir tacirlerine yönelik yaptıkları teknik takip sonrası operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti Reyhanlı ilçesinde 8, il merkezinde 1 olmak üzere toplam 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde norkotik köpeği kullanılarak yapılan aramalarda 238 paket halinde toplam 45 kilo 510 gram takoz esrar, 171 paket halinde toplam 220 bin adet captagon hap, 50 adet Ramadol hap, bir adet BK-316 ibareli tabanca, tabancaya ait 2 şarjör, 39 fişek, 1 adet te üzerinde ibare bulunmayan kuru sıkı tabanca, 3 hassas terazi, 3 bin TL ve 300 ABD doları ele geçirildi.