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7 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı

NESLİHAN ÖZBOZKURT Güney
Giriş Tarihi: 19.2.2020 ABONE OL
7 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı
MERSİN'İN Tarsus ilçesinde hakkında 7 ayrı suçtan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari zanlı, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), bir çalışma için gittikleri Akgedik mahallesinde karşılaştıkları ve bir şey sormak istedikleri Ekrem Seviğ (36) kaçmaya başladı. Kısa süre içinde yakalanarak gözaltıa alınan Ekrem S.'nin 7 Şubat 2020 tarihinde Tarsus'a bağlı Beylice mahallesinde bir kasaptan 200 kilo et ve sucuk çalınması olayının zanlısı olduğu ortaya çıktı. Ekrem S'nin kasten adam öldürme ve hırsızlık gibi suçların da bulunduğu 7 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş toplam13 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen E.S., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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7 ayrı suçtan aranan zanlı tutuklandı
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